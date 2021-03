Toulouse Jardin des Anges Toulouse Gueules d’ange Jardin des Anges Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

### Exposition [**Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes **](https://api-culture.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite) Série de portraits noir et blanc de joueuses de rugby, réalisés par Sophie Gisclard, diplômée de l’ETPA Toulouse. Gueules d’Ange vise à changer les représentations, en montrant que les femmes peuvent tout autant mobiliser leur puissance et acquérir les mêmes stratégies de jeu que les hommes, pour pratiquer ce sport marqué par la force masculine et la virilité. _En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité._ __ ### Plus d’infos [Site des Bibliothèques de Toulouse](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/gueules-dange/) ![]() ### Infos pratiques * Du 16 février au 3 avril 2021 à la Médiathèque des Pradettes * Et aussi dans les lieux suivants du 1er au 31 mars : Jardin des Anges, 13 rue des Anges / Jardin Saccarin, rue Firmin Larroque / Jardin Niel, 81 rue Saint Roch / Jardin Michelet, rue du Faubourg Bonnefoy et rue Saint-Laurent

Entrée gratuite

Culture Jardin des Anges 13 Rue des Anges, 31200 Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

