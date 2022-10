En mi Corazon – Une création de Ninon Valder Gueulard + Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

En mi Corazon – Une création de Ninon Valder Gueulard +, 4 novembre 2022, Nilvange. En mi Corazon – Une création de Ninon Valder Vendredi 4 novembre, 20h30 Gueulard +

Entre 0 et 14 euros

Découvrez « En mi Corazon », un retour sur les terres argentines / Une création de Ninon Valder Gueulard + 3 rue Victor Hugo Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est Après des années de recherche et de vie en Argentine, Ninon Valder présente sa création musicale En mi corazón.

Que de vie, de chants, et de mémoires ont rempli son coeur au cours des dernières années entre l’Argentine et la France ! C’est l’envie de partager le coucher d’un soleil ou le bruissement d’une danse, le silence d’un soir dans la quebrada, et les histoires des vies qui la pousse sur la scène cette fois-ci, avec son bandonéon, ses flûtes et sa voix accompagnée de Leonardo Sanchez à la guitare. En partenariat avec le Gueulard + et l’association JazzPote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:30:00+01:00

2022-11-04T21:00:00+01:00 Vincent Perrottet

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Gueulard + Adresse 3 rue Victor Hugo Nilvange Ville Nilvange lieuville Gueulard + Nilvange Departement Moselle

