Exposition l’enfance d’autrefois ancien temple protestant de Senneville Guerville, 16 septembre 2023 10:00, Guerville.

A l’occasion des journées du patrimoine, l’association du CRESMantois propose une exposition qui

s’intitule « l’enfance d’autrefois ». Tout au long de cette exposition, plusieurs époques seront

abordées que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont connu dans leur jeunesse.

Une plongée dans l’histoire avec des témoignages qui, à travers des objets, mobiliers et photos, vous

feront découvrir ou redécouvrir une partie de notre histoire.

Alors rendez-vous les 16 et 17 septembre 2023 de 10h à 17h, à la salle du Temple à Senneville, Rue

des trois Cornets, 78930 Guerville.

