Guerrières – Tanguy Malik Bordage – T.U. Théâtre Universitaire, 10 novembre 2021, Nantes.

2021-11-10 Représentations du 8 au 13 novembre 2021

Horaire : 20:00 21:45

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 8 au 13 novembre 2021

Théâtre. “Guerrières” est une fable initiatique, un poème épique où l’héroïne, puissante et victorieuse, devra mener un dernier combat, faire face au plus dangereux ennemi, emprunter la voie la plus obscure… “Sur la Voie, il n’y a pas de plus grand exploit que de se vaincre soi-même”. Cet aphorisme emprunté aux arts martiaux s’applique très bien au théâtre et aux arts en général. À la vie entière. Pour sa troisième création au TU, le metteur en scène Tanguy Malik Bordage s’inspire des mythologies et de l’art du combat oriental pour questionner ses propres peurs. Et nous fait la promesse d’une nouvelle création audacieuse et résolument libre. Écriture et mise en scène : Tanguy Malik BordageAvec Baptiste Allaert, Coline Barraud, Armel Façon, Chloé Giraud, Jonathan Poulet, Alice Tremblay Durée : 1h45 Public : à partir de 14 ans

