Guerres, CHANSONS, Libération, Espoirs de paix La Clayette, jeudi 4 avril 2024.

De la chanson de Craonne à Göttingen , la France a exprimé par des chansons célèbres la tragédie des guerres qu’elle a vécues. A l’heure du 80e anniversaire de la Libération de la Saône et Loire, suivez un itinéraire musical avec les chorales de St-Maurice-lès-Châteauneuf et Matour, dirigées par Christophe Montfort, illustré d’images d’archives commentées par Yves Le Maner, historien renommé, et Philippe Lenglet, président du Souvenir Français. Un moment d’émotion, de souvenir et de fraternité pour continuer à bâtir la paix. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:30:00

fin : 2024-04-04

Cinéma L’Odyssée

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amiseglisevareilles.asso@gmail.com

