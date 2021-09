Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev Grand Théâtre de Genève, 13 septembre 2021, Genève.

Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev

du lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre à Grand Théâtre de Genève

**En ouverture de la saison 21-22: L’Opéra Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev. Il s’agit du livret du compositeur et de Mira Mendelson d’après le roman de Léon Tolstoï.** Ta-da ! Quelle ouverture en tambour ! L’opéra le plus monumental de Prokofiev et du répertoire russe arrive enfin à Genève. Guerre et paix devrait plutôt selon certains s’appeler La Paix et la Guerre. Inspiré entre autres par l’invasion récente de la Russie par l’Allemagne nazie et la rupture du pacte Molotov- Ribbentrop, Sergueï Prokofiev, l’enfant prodigue rentré seulement quelques années auparavant au pays, s’attaque au molosse de Léon Tolstoï pour créer cette pièce aux disproportions monumentales. Les septante-deux personnages seront dirigés par l’un des plus grands metteurs en scène d’opéra d’aujourd’hui, Calixto Bieito, pour la première fois dans l’institution genevoise. L’intensité émotionnelle développée par ce metteur en scène, expert en outre des scènes de foule, sera portée musicalement par le jeune chef argentin Alejo Pérez, de plus en plus présent sur les scènes d’opéra européennes. Il s’attaquera à cette partition magistrale aux côtés d’une distribution de solistes hautement diversifiée qui mélangera les grandes voix russes aux importants talents lyriques d’autres origines – citons Ruzan Mantashyan, Dmitry Ulyanov ou encore Björn Bürger. Ne ratez pas L’immense roman de Tolstoï en version opéra ! Dès CHF 17.-

Dès CHF 17.-

Guerre et Paix ouvre la saison 21-22 du GTG. L’opéra le plus monumental de Prokofiev et du répertoire russe arrive enfin à Genève. Une première suisse du 13 au 24 septembre 2021.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T19:00:00 2021-09-13T23:00:00;2021-09-15T19:00:00 2021-09-15T23:00:00;2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T23:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-21T19:00:00 2021-09-21T23:00:00;2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T23:00:00