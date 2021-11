Moisdon-la-Rivière Salle Saint-Louis Loire-Atlantique, Moisdon-la-Rivière Guerre et Paix au temps des Mousquetaires – Ensemble Amarillis Salle Saint-Louis Moisdon-la-Rivière Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Guerre et Paix au temps des Mousquetaires – Ensemble Amarillis Salle Saint-Louis, 10 décembre 2021, Moisdon-la-Rivière. Guerre et Paix au temps des Mousquetaires – Ensemble Amarillis

Salle Saint-Louis, le vendredi 10 décembre à 20:00

**Spectacle tout public** **BILLETTERIE** 06 76 12 94 07 – 07 86 70 04 23 La musique au XVIIe siècle était présente dans tous les événements de la vie du monarque : deuil, guerre, mariage… Louis XIV ne pouvait envisager une journée sans musique. Elle rythmait la vie à la cour, les actions héroïques sur les champs de bataille, puis la paix retrouvée. Le corps des Mousquetaires, garde rapprochée du roi, devient naturellement un vivier de musiciens dont certains deviendront célèbres comme Philidor l’aîné. **Replongez le temps d’un concert à l’époque du Roi-Soleil en compagnie de D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis.** ### À PROPOS DES ARTISTES Amarillis, dirigé par la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard, est un ensemble angevin de musique baroque proposant des programmes instrumentaux, vocaux et croisés avec d’autres sensibilités artistiques. Pour ce concert, six musiciens de l’ensemble seront sur scène. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_amarillis.fr_](https://amarillis.fr/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans, étudiants) / GRATUIT – de 6 ans

Concert proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région. Salle Saint-Louis Rue de Bel Air 44520 MOISDON LA RIVIERE Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:05:00

