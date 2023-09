Guerre économique : agir ou subir ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 28 mars 2024, Paris.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Bien qu’omniprésente mais souvent cachée dans la lumière, la guerre économique reste largement subie par notre pays. Qui est l’ennemi ? Comment gagner ? A partir de nombreux exemples, cette conférence propose de changer de grille de lecture pour agir.

Nicolas Moinet est Professeur des Universités à l’Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers, enseignant à l’École de Guerre Économique et à l’ILERI Paris. Ancien auditeur de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice et de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Spécialiste de l’intelligence économique, il est auteur de nombreux ouvrages et articles sur le sujet. Derniers ouvrages : Guerre économique : Qui est l’ennemi ? (Codirigé avec Christian Harbulot et Lucie Vincent), Nouveau Monde Éditions, 2022. Agir ou subir ? L’esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel (Coécrit avec Raphaël Chauvancy), Dunod, 2022.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/guerre-economique-agir-ou-subir +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/guerre-economique-agir-ou-subir/form

