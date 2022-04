Guerre d’Algérie, quelle mémoire dans les familles ? Maison des Arts de St-Herblain, 28 avril 2022, Saint-Herblain.

En 1954, des combattants pour l’indépendance algérienne se soulèvent face à l’occupant français présent depuis 1830. Cette guerre qui ne dit pas son nom se traduit par des actes de guérilla, des attentats dans les villes, des tortures de militants indépendantistes. Soixante ans après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, la mémoire de cette période tragique continue de peser dans les relations entre les deux pays alors que près de 7 millions de Français ont un lien ou une mémoire héritée d’Algérie. Les appelés envoyés en Algérie ont gardé le silence. Les rapatriés d’Algérie et les harkis ont le sentiment d’avoir été oubliés et sacrifiés. Le peuple algérien a dû reconstruire son pays après 130 années de colonisation et une guerre de 8 ans. Comment ces événements ont-ils infusé dans les esprits ? Alors que les témoins de cette époque douloureuse disparaissent, quelles traces mémorielles reste-t-il dans les familles et plus largement dans la société ? Comment construire des relations apaisées et porteuses d’espérance avec l’Algérie et au sein de la société française ? Pour en débattre : Serge Drouot, membre de la FNACA et de la commission interne GAJE Guerre d’Algérie, jeunesse, enseignement ;Leïla Sebbar, autrice de nombreux livres dont « La Seine était rouge » paru chez Actes Sud et « Lettre à mon père » paru chez Bleu autour ;Paul Max Morin, chercheur au CEVIPOF et auteur de « Les jeunes et la guerre d’Algérie. Une nouvelle génération face à son histoire ». PUF paru en 2022. Un débat animé par Antony Torzec. Le débat sera retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain.

