Pique-nique avec Renoir – Un Voyage dans le temps Guernesey Museum and Galleries, 1 mars 2023, . Pique-nique avec Renoir – Un Voyage dans le temps Mercredi 1 mars, 10h00 Guernesey Museum and Galleries

-7 ans gratuit, +7 ans £2 adultes £7

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Guernesey Museum and Galleries Candie Gardens, St Peter Port, Guernsey GY1 1UG

+44 1481 226518 http://www.museums/gov.gg https://www.facebook.com/GuernseyMuseums/ Le musée de Guernesey héberge les expositions permanents, sur l’archéologie de Guernesey, le folklore de l’île et le Guernesiais,ancienne langue Normande toujours parlé sur l’île. Et cette année accueille l’exposition attendue Renoir à Guernesey, 1883 en partenariat avec le musée des Impressionismes à GIverny et Art for Guernsey. En septembre 1883, l’artiste français Renoir est arrivé à Guernesey et y a séjourné plus d’un mois. Son endroit préféré était la baie de Moulin Huet où il a peint une quinzaine de vues de la région, dont un cottage près de la plage.

Ce cottage – qui existe toujours aujourd’hui – a été l’inspiration pour ce Voyage dans le temps – Un Pique-nique avec Renoir. Récréant le lieu comme il aurait pu être à l’époque, cet espace combine jeu de rôle et salle de découverte où le jeune public peut se déguiser pour se mettre dans la peau du grand artiste français et peindre la même vue que lui, il y a 140 étés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T10:00:00+01:00

2023-03-01T16:00:00+01:00 © Candie Museum, Guernsey

Détails Autres Lieu Guernesey Museum and Galleries Adresse Candie Gardens, St Peter Port, Guernsey GY1 1UG Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Guernesey Museum and Galleries

