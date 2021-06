Guerlesquin Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère Finistère, Guerlesquin En juillet sous un arbre Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Guerlesquin

En juillet sous un arbre Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère, 3 juillet 2021 10:00-3 juillet 2021 18:00, Guerlesquin. 3 et 4 juillet entrée libre Portes ouvertes à la pépinière Sous un arbre perché Les 3 et 4 juillet prochains, la pépinière Sous un Arbre Perché ouvre ses portes de 10h à 18h.

Elle propose un grand choix de plantes vivaces pour l’ombre, ainsi qu’une importante collection d’Hydrangea du Japon (hortensias) pour les coins ombragés, que vous pourrez découvrir en pleine floraison dans le jardin de la pépinière.

Pour l’occasion, elle reçoit Sophie Lalance, céramiste, créatrice de pots à Kusamono (poterie traditionnelle japonaise).

Entrée libre

Sous un Arbre Perché

Kervocu

29650 Guerlesquin

06 15 40 25 87 www.sousunarbreperche.fr

https://cargocollective.com/sophielalance Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère kervocu 29650 Guerlesquin Finistère samedi 3 juillet – 10h00 à 18h00

dimanche 4 juillet – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Finistère, Guerlesquin Étiquettes évènement : Autres Lieu Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère Adresse kervocu Ville Guerlesquin lieuville Kervocu, 29650 Guerlesquin, Finistère Guerlesquin