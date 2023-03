Journées Européennes des Métiers d’art : Sublimer le quotidien – céramique et tournage Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Guerlesquin . Exposition et démonstration d’un travail à 8 mains pour sublimer notre quotidien.

Pour vous accueillir, une exposition des pièces des quatre artisans d’art et des petites douceurs au sein d’une Petite Cité de Caractère.

Ils vous feront découvrir le quotidien de leurs ateliers, de leurs métiers et de leurs passions. Ils vous proposent de venir observer (et pourquoi pas participer…) à un temps d’échange et de création de nouvelles pièces collaboratives. Avec comme ligne de conduite « sublimer le quotidien » … niché au fond de cet atelier les 4 cerveaux bouillonneront et les 8 mains modèleront, dessineront et tourneront du bois et de la terre .

Ils profiteront de ce beau week-end pour s’autoriser une parenthèse créative.

Expo ventes, démonstrations et bonne humeur seront au rendez vous ! +33 6 72 86 94 87 https://www.bruneaunolwenn.com/ Guerlesquin

