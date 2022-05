Trail de Guerlesquin 29650 Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Trail de Guerlesquin 29650, 25 juillet 2020 16:00, Guerlesquin. 25 juillet et 1 août 2020 Sur place Obligation d’avoir un certificat médical de moins d’un an autorisant la course à pied en compétition http://guerlesquin.ikinoa.com/ Red Eo Trail Gwerliskin L’Association Team Gwerliskin Trail de Guerlesquin (Red Eo Trail Gwerliskin) Guerlesquin le samedi 25 juillet 2020 • Zone Natura 2000 • Parc Naturel Régional d’Armorique • Petite Cité de Caractère • Label des Rivières sauvages Site de l’association : • https://teamassosportnaturesante.wordpress.com • http://team-gwerliskin.forumactif.com/ • challengearmoriktrail.org/ Trail de Guerlesquin faisant parti du challenge de l’Armorik-Trail (29) 3 Distances de trail : • 25km : Pen ar Menez Arrée départ à 16h00 (10€) • 15km : les Ribinoù Kozh départ à 16h30 (9€) • 7km : Breizh-Run départ à 17h00 (7€) Marche coup cœur (Bale Taol Kalon) • 7km : 15km : 25km départ libre à partir de 10h00 (5€) 29650 mairie de guerlesquin 29650 Guerlesquin Finistère samedi 25 juillet 2020 – 16h00 à 21h00

