Guerlédan, t’es partant ?-Croq’Vacances Base départementale de plein air de Guerlédan Guerlédan, dimanche 11 août 2024.

Guerlédan, t’es partant ?-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 17 août Base départementale de plein air de Guerlédan 499 €

Début : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T19:00:00+02:00

Envie de passer des vacances toniques ?

Rendez-vous au lac de Guerlédan pour découvrir diverses activités divertissantes encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État : bouée tractée, kayak, escalade et randonnée VTT.

Au cours de ton séjour, nous te réservons une séance d’escalade atypique ! Après la traversée du lac en bateau, tu enfileras ton baudrier et crapahuteras sur les falaises au-dessus du lac(1). L’entraide et la solidarité avec tes nouveaux amis te permettront de te dépasser lors de cette activité. Nous te réservons aussi une séance rando VTT sur le parcours d’une des étapes de la Vélodyssée. Pendant ta colonie de vacances, tu feras aussi le plein de sensations à travers une séance de bouée tractée : fous rires et amusements garantis !

À travers des jeux d’orientation, des chasses au trésor et des explorations passionnantes, tu découvriras les secrets cachés de la nature environnante. Les après-midis seront rythmés par des baignades ludiques, des jeux aquatiques, et des moments de détente au bord du lac. L’équipe d’animation te réserve des grands jeux captivants. Des olympiades aux courses endiablées, en passant par des jeux d’équipe palpitants, tu te lanceras dans des aventures pleines d’énergie et de rires avec tes nouveaux amis. Tu profiteras aussi de la plage du camping pour participer à des jeux, comme le foot soccer ou le beach-volley, sans oublier les baignades et la séance de kayak organisée au lac. Enfin, prépare-toi à vivre des veillées enchantées.

Entre contes mystérieux et jeux, des moments magiques t’attendent. L’amitié et la complicité seront les ingrédients de nos soirées.

(1) : en fonction de la météo, l’activité escalade peut être proposée en intérieur.

Base départementale de plein air de Guerlédan 106 Rue du Lac 22530 Mûr-de-Bretagne Guerlédan 22530 Mûr-de-Bretagne Côtes-d'Armor Bretagne Située sur les rives du Lac de Guerlédan, étendue d'eau de 400 hectares et s'étirant sur 12 km à travers la vallée du Blavet, la Base Départementale de Plein Air de Guerlédan est entourée d'un massif forestier de 4 000 hectares. Les activités nautiques sur et autour du lac sont nombreuses : aviron, canoë kayak, ski nautique, voile, pêche, promenade, randonnée, balades en vélo, course d'orientation, escalade…

Le Camping «Le Point de Vue» est situé dans un cadre naturel d’exception, surplombant le Lac de Guerlédan, le plus grand lac de Bretagne. Sans oublier sa plage accessible à pieds pour profiter des joies de la baignade !

Les petits + :

– Plage attenante au camping

– Espace réservé au groupe

– De nombreuses activités disponibles sur place

