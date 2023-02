Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Mûr de Bretagne Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’Évènement: Bon Repos sur Blavet

Cotes-d’Armor Bon Repos sur Blavet Parcours acrobatique en hauteur : 11 zones d’activités, 2 parcours 4/6 ans, 5 parcours 7/12 ans et 9 parcours + de 13 ans. Au moins 2h30 d’activité. Un système (le Seven) permet à l’utilisateur d’évoluer sur le Parcours Acrobatique en Hauteur en étant toujours attaché par la ligne de vie continue.

Départ d’activité à 14h – 14h30 – 15h – 15h30 et 16h. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr guerledanparcaventure@orange.fr +33 7 50 14 29 35 http://www.guerledanparcaventure.fr/ Mûr de Bretagne 106 rue du Lac Bon Repos sur Blavet

