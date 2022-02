Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guerlédan

Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Guerlédan, 10 avril 2022, Guerlédan. Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Guerlédan

2022-04-10 13:45:00 – 2022-04-10 19:00:00

Guerlédan Côtes d’Armor Guerlédan Sur les hauteurs du Lac de Guerlédan, parcours acrobatique dans les arbres : 7 zones d’activités, 2 parcours 4/6 ans, 3 parcours 7/12 ans et 6 parcours + de 13 ans. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

* réduction appliquée sur le tarif le plus bas +33 7 50 14 29 35 http://www.guerledanparcaventure.fr/ Sur les hauteurs du Lac de Guerlédan, parcours acrobatique dans les arbres : 7 zones d’activités, 2 parcours 4/6 ans, 3 parcours 7/12 ans et 6 parcours + de 13 ans. Ce dimanche 10 avril 2022, pour la 3ème édition de la Journée des Loisirs en Bretagne, profitez de l’offre : une entrée payante = la deuxième entrée à -50%* avec le mot de passe JDL2022 (valable sur place)

* réduction appliquée sur le tarif le plus bas Guerlédan

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guerlédan Autres Lieu Guerlédan Adresse Ville Guerlédan lieuville Guerlédan Departement Côtes d'Armor

Guerlédan Guerlédan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerledan/

Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Guerlédan 2022-04-10 was last modified: by Guerlédan Parc Aventures – Journée des Loisirs Guerlédan Guerlédan 10 avril 2022 Côtes-d’Armor Guerlédan

Guerlédan Côtes d'Armor