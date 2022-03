Guerlédan à la nage Guerlédan, 25 juin 2022, Guerlédan.

Guerlédan à la nage Rue du Lac Mûr de Bretagne Guerlédan

2022-06-25 – 2022-06-25 Rue du Lac Mûr de Bretagne

Guerlédan Côtes d’Armor Guerlédan

Dans ce site admirable, sur le lac de Guerlédan et à partir de la base de plein air de Mûr de Bretagne, se déroulera le premier défi « GUERLEDAN A LA NAGE » avec deux sessions principales.

Le lions club de Pontivy et de Loudéac organisent le 25 juin 2022 la 4ème édition de la nage en eau libre sur la base nautique de Guerlédan au profit de l’autisme (association Tregor Goëlo).

Nous proposons différentes courses:

Un défi entreprise (3x500m)

Un 200m pour les enfants, autistes et sports adaptés

Un 500m, 1, 2 et 5 km (étape de la coupe de Bretagne). Tous les participants auront un bonnet de bain offert et pour les finishers , une médaille.

guerledanalanage@gmail.com

Rue du Lac Mûr de Bretagne Guerlédan

dernière mise à jour : 2022-03-19 par Office de tourisme Loudéac Communauté