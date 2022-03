« Guérir de sa famille » par l’Association Résonances Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

« Guérir de sa famille » par l'Association Résonances
Niort, 18 mars 2022
Maison des associations, 12 Rue Joseph Cugnot

Le spectacle « Guérir de sa famille » créé par Michèle Bromet-Camou psychologue clinicienne et formatrice à l'école française de psychodrame, nous dévoile ce qui se vit dans l'intimité de la relation patient – thérapeute. Il nous amène jusque dans l'intimité des groupes de psychodrame thérapeutique, nous permettant de repérer comment se mettent en scène les histoires de chacun traversées par l'impact des générations précédentes. Un débat est prévu avec le public, les auteurs et interprètes, à propos de ce qui nous est transmis par les générations qui nous ont précédés et de ce que, sans le savoir souvent, nous transmettons à nos enfants, à notre tour…. Spectacle pour adultes et grands adolescents

