Journée Béarnaise Salle des fêtes, 29 avril 2023, Guérin.

Journée béarnaise

De 15h à 18h : Stage de sauts avec Gérard Nunès

19h Repas Garbure : salade, fromage, pastis landais, vin et café. Apportez vos couverts !

20h30 : Bal Gascon avec les musiciens des ATP.

Tarifs : Stage : 6€ – Repas et soirée : 22 € – Soirée : 8€ – Stage+repas+soirée : 25€.

Salle des fêtes

Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bearnaise Day

From 3pm to 6pm : Jumping course with Gérard Nunès

7pm Garbure meal : salad, cheese, pastis landais, wine and coffee. Bring your cutlery!

8:30 pm : Gascon ball with the musicians of the ATP.

Prices : Workshop : 6? – Meal and evening : 22 ? – Evening : 8? – Workshop + meal + evening : 25?

Jornada Bearnesa

De 15:00 a 18:00: curso de salto con Gérard Nunès

a las 19.00 h: Comida Garbure: ensalada, queso, pastis de las Landas, vino y café. ¡Traiga sus cubiertos!

20h30 : Baile gascón con los músicos de la ATP.

Precios: Taller: 6 ? – Comida y velada : 22 ? – Velada : 8? – Curso + comida + velada : 25?

Tag der Bearnaise

Von 15 bis 18 Uhr: Sprungkurs mit Gérard Nunès

19 Uhr Garbure-Essen: Salat, Käse, Pastis landais, Wein und Kaffee. Bringen Sie Ihr Besteck mit!

20:30 Uhr: Gascogne-Ball mit den Musikern der ATP.

Preise: Praktikum: 6? – Mahlzeit und Abend: 22 ? – Abend: 8 ? – Workshop + Essen + Abend: 25?

