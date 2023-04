Stage de Kizomba Salle des fêtes, 28 avril 2023, Guérin.

Stage de Kizombra

2h de stage et 1h de pratique

10€ solo et 15€ en couple

Fait par Abdou et Margot.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 22:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Kizombra workshop

2h workshop and 1h practice

10? solo and 15? in couple

Made by Abdou and Margot

Taller Kizombra

2h taller y 1h práctica

10? solo y 15? en pareja

Realizado por Abdou y Margot

Praktikum in Kizombra

2 Stunden Praktikum und 1 Stunde Praxis

10? solo und 15? als Paar

Durchgeführt von Abdou und Margot

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne