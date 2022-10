GUÉRILLÈRES ORDINAIRES – COMPAGNIE LES GRISETTES Villefort, 26 janvier 2023, Villefort.

GUÉRILLÈRES ORDINAIRES – COMPAGNIE LES GRISETTES

Villefort

2023-01-26 20:30:00 – 2023-01-26 22:00:00

Villefort Lozre

EUR 10 12 Villefort Trois voix, trois femmes, trois destins emportés dans un seul mouvement poétique.

Guérillères ordinaires donne la parole à trois figures féminines emblématiques d’une oppression quotidienne. Que leurs bourreaux soient mari, père ou patron, qu’elles soient violées, renvoyées, forcées au régime, ou interdites d’aimer qui elles veulent, elles sont muselées. Mais face à cette violence, leur résistance donne une force insoupçonnée à nos héroïnes. Au croisement de guerrières et de guérilleras, des résistantes à l’ordre établi, à l’oppression et au patriarcat, Leda, Lilith et la dernière, anonyme, décident de prendre les armes, de ne plus être les victimes d’une guerre qu’elles n’ont pas voulues et qu’elles subissent au quotidien, de batailles engagées par des hommes, père, mari ou employeur. Ce texte magnifique, écrit dans une langue ciselée à la sonorité près, est un acte de résistance. Soutenu par la fluidité du dispositif scénographique et par une bande son originale d’une grande sensibilité, il raconte une évidence qui existe depuis la nuit des temps : les femmes sont assignées. Si elles dérogent aux règles, qu’elles prennent les armes, elles changent de place. Les victimes sont devenues des Guérillères. Qu’elles s’appellent Lilith, Léda ou qu’elles n’aient pas de nom. Les personnages racontent une à une leur histoire, leur présent, leur réalité, leur avenir s’il en est un, leurs rêves, leurs souvenirs, leurs peurs et enfin l’issue qu’elles ont choisie.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, le Théâtre de La Forge, le foyer rural de la Borne, le foyer rural de Pourcharesses Villefort et l’EPCI Mont-Lozère

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Marc Ginot

Villefort

