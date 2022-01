Guérillères – Marta Izquierdo Muñoz Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Comme souvent chez Marta Izquierdo, les figures féminines sont hybrides, entre êtres de fiction et modèles réels. Pour _Guérillères_, elle s’inspire d’une part de l’imaginaire qui accompagne les Amazones de la mythologie grecque mais également d’une communauté de combattantes campée par l’écrivaine Monique Wittig dans son roman _Les Guérillères_. Ce n’est pas le combat lui-même qui intéresse la pièce, ni la cause politique qui le justifie, mais le processus qui voit naître une communauté de guérilleras et la puissance du projet utopique qu’elles élaborent ensemble.

Cette création constitue le second volet d'un diptyque sur des groupes féminins. Comme souvent chez Marta Izquierdo, les figures féminines sont hybrides, entre êtres de fiction et modèles réels.

