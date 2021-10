Paris Atelier de Paris / CDCN île de France, Paris Guérillères · Marta Izquierdo Muñoz Atelier de Paris / CDCN Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Guérillères · Marta Izquierdo Muñoz Atelier de Paris / CDCN, 4 décembre 2021, Paris.

de 20h30 à 21h25

payant

« Lors d’un voyage en Colombie à l’été 2017, j’ai eu l’occasion de passer du temps dans une jungle récemment désertée par les guérilleros FARC, suite aux accords de paix. En traversant ces forêts vierges, je ne cessais de ressentir leur présence fantomatique », raconte Marta Izquierdo Muñoz. C’est en rentrant en Europe que la chorégraphe bercée par la Movida madrilène imagine la vie d’une communauté utopique de combattantes. Second volet d’une recherche sur les groupes féminins, dont le premier s’intéressait aux majorettes, Guérillères s’éloigne de toute civilisation connue. Hybrides entre Amazones et Super-héroïnes, les trois interprètes, homme et femmes, cultivent leurs postures tirées de série B ou des mouvements sortis de jeux vidéo. Ce peuple fabuleux et fabulé mène ainsi sa propre guérilla pour réunir la marge et la culture pop. Vous souhaitez venir au spectacle en famille ? Vos enfants peuvent s’inscrire à la Garderie dansée (à partir de 3 ans). Tarif 15 € par enfant. Réservation auprès du service des relations publiques au 01 417 417 07 ou par mail à : reservation@atelierdeparis.org. Spectacles -> Danse Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

