Début : 2023-12-21 17:30:00

fin : 2023-12-21 . Les bibliothèques des Bertranges fêtent Noël ???? Rendez-vous du 18 au 21 décembre sur l’ensemble du réseau des Bibliothèques des Bertranges

Accompagnés de Ariane Olympe Girard & Valéria Altaver, ces talentueuses artistes lyriques qui vous conteront le « Noël de Monsieur Scrooge » ?? avec des chants des marionnettes ! GRATUIT | SUR INSCRIPTION Jeudi 21 décembre

17h30 à Guérigny (Bibliothèque)

inscriptions au 03 86 90 78 53 EUR. Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

