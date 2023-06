Culturissimo 2023, Stéphane Freiss à Guéret – 22 juin La Guérétoise de spectacle Guéret, 22 juin 2023 20:00, Guéret.

Le 22 juin prochain Stéphane Freiss sera à Guéret pour une lecture dans le cadre du festival Culturissimo.

Comédien et acteur, lauréat d’un Molière et césarisé, Stéphane Freiss est apparu au cinéma dans Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon, Trésor de Claude Berri et François Dupeyron ; ou encore dans la série Dix pour cent de Fanny Herrero. À Guéret, il prêtera sa voix au célèbre roman L’Étranger d’Albert Camus.

La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma !

Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l’Espace Culturel Leclerc de Guéret. Le festival est entièrement gratuit.

La Guérétoise de spectacle 6 avenue Fayolle, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse