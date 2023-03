Concert Jeunes Musiciens GUERET Guéret Catégorie d’Évènement: Guéret

Concert Jeunes Musiciens GUERET, 2 avril 2023, Guéret. Concert Jeunes Musiciens Dimanche 2 avril, 14h30 GUERET Concert Jeunes Musiciens – gratuit

Dans la grande salle de la mairie. L’entrée se fait sur le côté de la mairie, en face de la Poste (avenue de la République). GUERET Avenue de la Sénatorerie , 23000 Guéret Guéret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Guéret Autres Lieu GUERET Adresse Avenue de la Sénatorerie , 23000 Guéret Ville Guéret Lieu Ville GUERET Guéret

GUERET Guéret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/

Concert Jeunes Musiciens GUERET 2023-04-02 was last modified: by Concert Jeunes Musiciens GUERET GUERET 2 avril 2023 guéret Guéret Guéret

Guéret