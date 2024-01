Le jeu de la hotte du Père Noël Guéret, dimanche 1 décembre 2024.

Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01

fin : 2024-12-24

Durant tout le mois de décembre, les commerçants des marchés et de la ville vous proposent de participer à un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat.

L’association des marchés de Guéret et l’association Vingt Trois Mille, regroupant les commerçants, artisans, libéraux et entreprises de service proposent leur grand jeu : La hotte de Noël.

.

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Grand Guéret