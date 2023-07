Trail du Loup Blanc Guéret, 9 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le Trail du Loup Blanc est une course pédestre avec différentes distances : 7 km, 15 km, 23 km, 30 km, 55 km.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Trail du Loup Blanc is a walking race with different distances: 7 km, 15 km, 23 km, 30 km, 55 km

El Trail du Loup Blanc es una carrera a pie con diferentes distancias: 7 km, 15 km, 23 km, 30 km, 55 km

Der Trail du Loup Blanc ist ein Fußlauf mit verschiedenen Distanzen: 7 km, 15 km, 23 km, 30 km, 55 km

