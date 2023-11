Le jeu de la hotte du Père Noël Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Durant tout le mois de décembre, les commerçants des marchés et de la ville vous proposent de participer à un grand jeu gratuit et sans obligation d’achat.

L’association des marchés de Guéret et l’association Vingt Trois Mille, regroupant les commerçants, artisans, libéraux et entreprises de service proposent leur grand jeu : La hotte de Noël.

Pour participer, il suffit de remplir un bulletin de participation et de la déposer dans une urne de collecte avant le 23 décembre 11h. Le tirage au sort aura lieu le 23 décembre à 11h sur le marché de Guéret pour sélectionner les 23 gagnants qui se partageront le contenu de la hotte offert par les commerçants..

2023-12-01 fin : 2023-12-23 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For the whole month of December, Guéret’s market and town merchants are offering you the chance to take part in a great game, free of charge and with no obligation to buy.

The Guéret market association and the Vingt Trois Mille association, which brings together shopkeepers, craftsmen, self-employed professionals and service companies, are offering their great game: La hotte de Noël.

To take part, simply fill in an entry form and drop it in a collection box before 11am on December 23. The draw will take place on December 23 at 11am on the Guéret market to select the 23 winners, who will share the contents of the hood donated by the merchants.

Durante todo el mes de diciembre, los comerciantes del mercado y de la ciudad de Guéret le ofrecen la posibilidad de participar en un gran juego gratuito y sin obligación de compra.

La asociación de mercados de Guéret y la asociación Vingt Trois Mille, que agrupa a comerciantes, artesanos, autónomos y empresas de servicios, proponen su gran juego: La hotte de Noël.

Para participar, basta con rellenar un formulario de participación y depositarlo en una urna antes de las 11 de la mañana del 23 de diciembre. El sorteo se celebrará el 23 de diciembre a las 11h en el mercado de Guéret para seleccionar a los 23 ganadores, que se repartirán el contenido de la cesta donada por los comerciantes.

Den ganzen Dezember über bieten Ihnen die Händler auf den Märkten und in der Stadt die Möglichkeit, an einem großen kostenlosen und unverbindlichen Spiel teilzunehmen.

Der Verband der Märkte von Guéret und der Verband Vingt Trois Mille, in dem Händler, Handwerker, Freiberufler und Dienstleistungsunternehmen zusammengeschlossen sind, bieten ihr großes Spiel an: La hotte de Noël (Der Weihnachtshut).

Um teilzunehmen, müssen Sie nur einen Teilnahmeschein ausfüllen und ihn bis zum 23. Dezember 11 Uhr in eine Sammelurne werfen. Die Auslosung findet am 23. Dezember um 11 Uhr auf dem Markt in Guéret statt, um die 23 Gewinner auszuwählen, die den von den Händlern gestifteten Inhalt der Haube unter sich aufteilen werden.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Grand Guéret