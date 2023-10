Orientation Guéret, 18 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Deux jours d’orientation organisés par Creuse Oxygène au Maupuy et en forêt de Chabrières..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Two days of orienteering organized by Creuse Oxygène at Maupuy and in the Chabrières forest.

Dos jornadas de orientación organizadas por Creuse Oxygène en Le Maupuy y en el bosque de Chabrières.

Zwei von Creuse Oxygène organisierte Tage der Orientierung in Le Maupuy und im Wald von Chabrières.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Grand Guéret