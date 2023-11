Concours photo Guéret, 13 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Concours photo organisé par la ville de Guéret.

Le thème cette année : Les escaliers à Guéret.

Inscription jusqu’au 28 février 2024..

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Photo competition organized by the town of Guéret.

This year’s theme: Staircases in Guéret.

Registration deadline: February 28, 2024.

Concurso de fotografía organizado por la ciudad de Guéret.

Tema de este año: Escaleras de Guéret.

El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2024.

Fotowettbewerb, der von der Stadt Guéret organisiert wird.

Das Thema in diesem Jahr: Die Treppen in Guéret.

Anmeldung bis zum 28. Februar 2024.

