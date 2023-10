Les Ostensions de Guéret Guéret, 8 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Programme de clôture des ostensions limousines :

A 14 h : Accueil des délégations et des confréries

A 15 h : Grand-Messe des Ostensions

A 16 h 30 : Procession dans les rues de la ville

A 17 h 30 : Retour à l’église pour la bénédiction et la rentrée de la châsse

A l’issue, verre de l’amitié.

Program for the closing of the Limousin ostensions:

2 pm: Welcome of delegations and brotherhoods

3 p.m.: Ostensions High Mass

4:30 pm: Procession through the streets of the town

5:30 pm: Return to the church for blessing and return of the shrine

Afterwards, a friendly drink

Programa de clausura de las Ostensiones de Lemosín:

14:00 h: Acogida de las delegaciones y cofradías

15.00 h: Misa solemne de las Ostensiones

16.30 h: Procesión por las calles de la ciudad

17.30 h: Regreso a la iglesia para la bendición y la devolución del santuario

A continuación, aperitivo de camaradería

Programm zum Abschluss der limousinischen Ostensionen :

Um 14 Uhr: Empfang der Delegationen und der Bruderschaften

Um 15 Uhr: Hochamt der Ostensions

Um 16:30 Uhr: Prozession durch die Straßen der Stadt

Um 17.30 Uhr: Rückkehr in die Kirche zur Segnung und Einzug des Schreins

Anschließend: Freundschaftsgetränk

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Grand Guéret