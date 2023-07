Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret, 12 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Visite commentée de la maison du « Renabec » : Fernand Maillaud, « peintre d’ici et d’ailleurs » et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the « Renabec » house: Fernand Maillaud, « painter from here and elsewhere » and reading of authors’ texts by Jean-Claude Bray, storyteller.

Visita guiada a la casa « Renabec »: Fernand Maillaud, « pintor de aquí y de otros lugares » y lectura de textos de autores por Jean-Claude Bray, cuentacuentos.

Kommentierte Besichtigung des Hauses des « Renabec »: Fernand Maillaud, « Maler von hier und anderswo » und Lesung von Texten von Autoren durch den Erzähler Jean-Claude Bray.

