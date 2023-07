Sortilèges de la pleine lune : « Les Pierres à Légendes de Chabrières » Guéret, 3 août 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas… Mais dans la forêt de Chabrières, les Pierres Chabranle, casse-noisettes et la pierre du Trésor, disséminées de-ci de-là par une quelconque force surnaturelle, se souviennent qu’il n’en a pas toujours été ainsi ! Et, pour qui sait les écouter, elles ont beaucoup d’autres souvenirs à raconter, beaucoup d’autres légendes à transmettre. Balade autour de la Pierre Chabranle, de la Pierre Casse-Noisettes et de la Pierre du Trésor.Balade organisée par la Station Sports Nature des Monts de Guéret. Prévoir eau et tenue adaptée à la marche en forêt. A partir de 7 ans. Durée : 2h.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let’s take a walk in the woods while the wolf is away? But in the forest of Chabrières, the Chabranle, Nutcracker and Treasure Stones, scattered here and there by some supernatural force, remember that it wasn’t always so! And, for those who know how to listen, they have many more memories to tell, many more legends to pass on. Walk around the Pierre Chabranle, the Pierre Casse-Noisettes and the Pierre du Trésor, organized by the Station Sports Nature des Monts de Guéret. Please bring water and suitable forest clothing. Ages 7 and up. Length: 2 hrs

Demos un paseo por el bosque mientras el lobo está lejos? Pero en el bosque de Chabrières, las piedras Chabranle, Cascanueces y Tesoro, esparcidas aquí y allá por alguna fuerza sobrenatural, recuerdan que no siempre fue así Y si escuchas con atención, tienen muchos otros recuerdos que contar y leyendas que transmitir. Paseo por la Pierre Chabranle, la Pierre Casse-Noisettes y la Pierre du Trésor, organizado por la Station Sports Nature des Monts de Guéret. Llevar agua y ropa adecuada para caminar por el bosque. Apto para niños a partir de 7 años. Duración: 2 horas

Gehen wir in den Wäldern spazieren, solange der Wolf nicht da ist? Aber im Wald von Chabrières erinnern sich die Steine Chabranle, Nussknacker und Schatzstein, die von einer übernatürlichen Kraft hier und da verstreut wurden, daran, dass es nicht immer so war! Und wer ihnen zuhört, wird feststellen, dass sie noch viele weitere Erinnerungen und Legenden zu erzählen haben. Wanderung um den Pierre Chabranle, den Pierre Casse-Noisettes und den Pierre du Trésor, die von der Station Sports Nature des Monts de Guéret organisiert wird. Wasser und für Waldspaziergänge geeignete Kleidung mitbringen. Ab einem Alter von 7 Jahren. Dauer: 2 Stunden

