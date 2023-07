Festival Sortilèges de la pleine lune Guéret, 18 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Cet été le festival part sur les sentiers des Pierres à légendes de Chabrières, du Maupuy et du Puy de Gaudy à la recherche de secrets historiques et de récits épiques. En soirée, ce sont les Loups de Chabrières qui vous attendent et ont invité quelques conteuses et conteurs de grand talent aux histoires à croquer !.

2023-07-18 fin : 2023-08-15 . .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This summer, the festival takes to the trails of the Pierres à légendes de Chabrières, Maupuy and Puy de Gaudy in search of historical secrets and epic tales. In the evening, the Loups de Chabrières await you, inviting some very talented storytellers to share their tales with you!

Este verano, el festival recorre los caminos de las piedras legendarias de Chabrières, Maupuy y Puy de Gaudy en busca de secretos históricos y relatos épicos. Por la noche, los Loups de Chabrières (Lobos de Chabrières) le esperan, invitando a algunos narradores de gran talento a compartir sus cuentos con usted

Diesen Sommer begibt sich das Festival auf den Pfaden der Legendensteine von Chabrières, Maupuy und Puy de Gaudy auf die Suche nach historischen Geheimnissen und epischen Erzählungen. Am Abend erwarten Sie die Wölfe von Chabrières, die einige sehr talentierte Erzählerinnen und Erzähler mit Geschichten zum Anbeißen eingeladen haben!

Mise à jour le 2023-03-28 par OT Grand Guéret