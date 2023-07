Découverte de la Vallée de la Creuse en Autorail Guéret, 13 juillet 2023, Guéret.

Vous voyagerez à bord d’un autorail mythique X2844 ou X2907.

au cours du trajet, l’historique des lignes empruntées, du matériel utilisé, des sites longés ou traversés vous sera conté. Un patrimoine architectural, patrimonial et industriel exceptionnel : le célèbre viaduc de Busseau sur Creuse, le château de Chantemille, les boiseries et les sculptures de l’église du Moutier d’Ahun, le bassin minier d’Ahun qui font la fierté de notre département n’auront plus de secret à votre retour.

Vous aurez la possibilité de descendre soit à Aubusson, capitale de la tapisserie, avec un arrêt de 2h30, soit à Felletin, berceau de la tapisserie avec un arrêt de 2h afin de visiter ces villes très animées et accueillantes..

You’ll travel aboard a legendary X2844 or X2907 railcar.

along the way, we’ll tell you all about the history of the lines used, the equipment used, and the sites we passed along or through. An exceptional architectural, heritage and industrial heritage: the famous viaduct at Busseau sur Creuse, the Château de Chantemille, the woodwork and sculptures of the Moutier d’Ahun church and the Ahun mining basin, all of which are the pride of our department, will be revealed to you on your return.

You’ll have the option of stopping off at either Aubusson, the tapestry capital, with a 2h30 stopover, or Felletin, the cradle of tapestry, with a 2h stopover to visit these lively, welcoming towns.

Viajará a bordo de uno de los legendarios vagones X2844 o X2907.

durante el trayecto, le contarán la historia de las líneas utilizadas, del material empleado y de los lugares por los que pasa o atraviesa. Un patrimonio arquitectónico, patrimonial e industrial excepcional: el famoso viaducto de Busseau sur Creuse, el castillo de Chantemille, la carpintería y las esculturas de la iglesia de Le Moutier d’Ahun y la cuenca minera de Ahun, orgullo de nuestro departamento, no tendrán secretos para usted a su regreso.

Podrá hacer una parada de dos horas y media en Aubusson, capital de la tapicería, o de dos horas en Felletin, cuna de la tapicería, para visitar estas ciudades animadas y acogedoras.

Sie werden an Bord eines legendären Triebwagens X2844 oder X2907 reisen.

während der Fahrt wird Ihnen die Geschichte der befahrenen Strecken, des verwendeten Materials und der Orte, die Sie passieren oder durchqueren, erzählt. Ein außergewöhnliches architektonisches, kulturelles und industrielles Erbe: Das berühmte Viadukt von Busseau sur Creuse, das Schloss von Chantemille, die Holzvertäfelungen und Skulpturen der Kirche von Le Moutier d’Ahun und das Bergbaubecken von Ahun, die den Stolz unseres Departements ausmachen, werden nach Ihrer Rückkehr keine Geheimnisse mehr haben.

Sie haben die Möglichkeit, entweder in Aubusson, der Hauptstadt der Wandteppiche, mit einem zweieinhalbstündigen Aufenthalt oder in Felletin, der Wiege der Wandteppiche, mit einem zweistündigen Aufenthalt auszusteigen, um diese sehr lebhaften und gastfreundlichen Städte zu besuchen.

