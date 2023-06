Un été à Courtille Guéret, 8 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le service des sports de la ville de Guéret vous accueille tout l’été au plan d’eau de Courtille pour des activités variées. Jeux gonflables aquatiques, pédalos à bras,tir à l’arc, karting, mini golf, mini karting, mini-trampolines, tricycles, tir à l’arc, beach volley, accrolud, paddle, pédalos, canoë….

2023-07-08 à ; fin : 2023-08-30 18:30:00.

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guéret’s sports department welcomes you all summer long to the Courtille lake for a variety of activities. Inflatable water games, pedalos, archery, go-karting, mini golf, mini karting, mini trampolines, tricycles, archery, beach volleyball, accrolud, paddle, pedalos, canoeing…

El departamento de deportes del ayuntamiento de Guéret le da la bienvenida al lago de Courtille durante todo el verano para ofrecerle una gran variedad de actividades. Juegos acuáticos hinchables, pedales, tiro con arco, karting, minigolf, minikarting, minitrampolines, triciclos, tiro con arco, vóley-playa, accrolud, paddle, pedales, piragüismo…

Die Sportabteilung der Stadt Guéret empfängt Sie den ganzen Sommer über am Plan d’eau de Courtille mit verschiedenen Aktivitäten. Aufblasbare Wasserspiele, Tretboote mit Ausleger,Bogenschießen, Go-Kart, Minigolf, Mini-Kart, Mini-Trampoline, Dreiräder, Bogenschießen, Beachvolleyball, accrolud, Paddle, Tretboote, Kanu…

