Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret, dimanche 8 septembre 2024.

Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 08:00:00

fin : 2024-09-08

Randonnée route de 30, 60 et 80 km.

Marche possible sur circuits balisés.

Salle municipale Etang de Courtille

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine jean-lucdumignard@orange.fr



