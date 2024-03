Guérande – Visite guidée thématique La cité en musique – 1h30 Office de Tourisme de Guérande Guérande, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche 21 avril, 15h00
Office de Tourisme de Guérande
Billet: 10, Billet: 6, Billet: 4

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir la « Cité en musique ». Vibrez au rythme des instruments, du chant et de la danse au Moyen-Âge. Une immersion dans la musique médiévale et ses différents styles. Rejoignez ainsi la collégiale Saint-Aubin sur la piste de ses instruments. Un nouveau regard porté sur le patrimoine de Guérande sous le prisme de la musique. Terminez votre parcours au son de la veuze, jouée par l’association des Veuzous de la Presqu’île.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des cannes-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.

