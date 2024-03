Guérande – Visite guidée thématique ‘Goutez les saveurs du Moyen-Age’ Départ de l’Office de tourisme Guérande, dimanche 13 octobre 2024.

Guérande – Visite guidée thématique ‘Goutez les saveurs du Moyen-Age’ Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une visite guidée autour des saveurs gustative du Moyen-Âge. Goûtez les saveurs du Moyen-Age Partez à la découverte de l’histoire et du… Dimanche 13 octobre, 15h00 Départ de l’Office de tourisme Billet: 10, Billet: 6, Billet: 4

Début : 2024-10-13T15:00:00+02:00 – 2024-10-13T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une visite guidée autour des saveurs gustative du Moyen-Âge.

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Guérande, notamment sa fonction commerçante. Cette visite sera suivie d’une dégustation médiévale, l’occasion de découvrir la table, les goûts et les saveurs du Moyen-Âge, de tester vos connaissances sur les épices, les plantes médicinales…

1h30

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/guerande-visite-guidee-thematique-goutez-les-saveurs-du-moyen-age-guerande.html »}]

