Les boulevards ceinturant la cité médiévale sont fermés à la circulation automobile afin de pouvoir permettre la pratique de la trottinette, du skate-board et du roller. Prêt de roller et initiation gratuite sur le parking Sainte-Anne, à partir de 19h30. ### **Animations sur le parking Ste Anne :** * Le Comité départemental de Roller propose le prêt de roller gratuitement * Les éducateurs du service des sports de la Ville vous propose une initiation au roller et un parcours découverte * Point de distribution et pointage des cartes **du Challenge Tour** **- 19h30** : rassemblement de l’ensemble des participants devant le parking Ste Anne Explication/information du Challenge Tour et distribution des cartes aux personnes qui souhaitent participer ### **Challenge tour ouvert jusqu’à 20h30** Objectif : réaliser un maximum de tour des remparts en 1 heure ! 3 catégories : * 10 ans et moins, * 11 à 15 ans, * et plus de 15 ans. _La carte individuelle est tamponnée à chaque tour par les organisateurs au stand Challenge Tour (parking Ste Anne) au niveau de l’arche Intersport._ **- 20h45-21h00 :** Remise des lots Possibilité de continuer à rouler jusqu’à 21h00 pour les autres.

C’est le moment de sortir vos rollers, skateboard et trottinette !

