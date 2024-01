Guérande La chasse au dragon 45 min Départ de l’Office de tourisme Guérande, mardi 13 février 2024.

Début : 2024-02-13T10:30:00+01:00 – 2024-02-13T11:15:00+01:00

Fin : 2024-03-07T10:30:00+01:00 – 2024-03-07T11:15:00+01:00

Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver.

Activité spécialement conçue pour les 3-6 ans, une expérience inoubliable à vivre en famille.



Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateur de son et un fauteuil roulant

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande

