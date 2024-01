Les Explorateurs gravent les animaux de la cité Guérande Guérande, lundi 26 février 2024.

Les Explorateurs gravent les animaux de la cité Cherchez les animaux réelles ou fantastiques ! Lundi 26 février, 14h00 Guérande sur inscription, 20 euros

Les Explorateurs observent les animaux réels et fantastiques sculptés dans la cité. Ensuite ils sculptent leur animal sur une plaque de linoleum et impriment leur oeuvre avec l’aide de Marielle Lefeuvre, graveure et imprimeure.

Guérande Ville de Guérande Guérande 44350 Saint-Michel Loire-Atlantique Pays de la Loire

