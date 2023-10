Corrida Amarris de Guérande Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Corrida Amarris de Guérande Guérande Guérande, 4 novembre 2023, Guérande. Corrida Amarris de Guérande Samedi 4 novembre, 17h00 Guérande La traditionnelle course se tiendra le samedi 4 novembre prochain avec, pour cette édition, une nouvelle formule : les courses seront désormais nocturnes. Cette nouveauté permettra aux coureurs de profiter des illuminations projetées sur les monuments de la Ville, dans le cadre de Guérande by light. Chacun est invité à courir et redécouvrir ainsi la ville à la nuit tombante. Les nouveaux horaires sont les suivants :

Les Galopades, les 3 courses pour les enfants de 5 à 12 ans répartis en trois catégories d’âge, débuteront à 17h.

Le trail urbain de 5 km à 18h.

Le trail urbain de 10 km à 19h. Les points de départ et d’arrivée se feront à l’école Saint-Aubin avec un circuit modifié qui empruntera le tour des remparts mais sans passage intramuros. Venez vous mettre au défi et courir à Guérande ! Inscriptions : Galopades : fichier à télécharger sur cette page

Guérande Ville de Guérande Guérande 44350 Saint-Michel Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

