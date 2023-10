L’arbre et le climat, toute une histoire Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique L’arbre et le climat, toute une histoire Guérande Guérande, 2 novembre 2023, Guérande. L’arbre et le climat, toute une histoire Jeudi 2 novembre, 14h00 Guérande Gratuit sur inscription L’avez-vous vraiment bien regardé ? Avez-vous pris le temps de l’observer des racines à la cime ? Levons la tête ensemble pour tenter de nous mettre à la hauteur de ces géants de la nature pour mieux les comprendre. Venez découvrir de façon ludique et sensorielle un sentier de sciences participatives : Rando’Clim, qui nous permettra de mieux comprendre les arbres et leur lien avec le changement climatique.

Le jeudi 2 novembre de 14h à 16h à Guérande

Prévoir des chaussures de sport ou de marche.

Financeurs : Commune de Guérande, Région Pays de la Loire, URCPIE

