L’énigmatique Engoulevent Guérande, 27 mai 2023, Guérande.

L’énigmatique Engoulevent Samedi 27 mai, 21h00 Guérande sur inscription

Chaque été, un mystérieux oiseau nocturne arrive d’Afrique pour se reproduire dans les bois et les landes de notre région. Rarement vus en migration et difficiles à trouver, ils sont cependant très loquaces et pas particulièrement timides. Par une soirée d’été calme et chaude venez découvrir l’émerveillement et la magie d’une rencontre avec l’engoulevent. Convient aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes.

Animé par ACROLA

Guérande 44350 guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T21:00:00+02:00 – 2023-05-27T23:29:00+02:00

engoulevent