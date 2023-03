Accueillir la biodiversité dans son jardin, gîte chauve souris Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Accueillir la biodiversité dans son jardin, gîte chauve souris Guérande, 3 mai 2023, Guérande. Accueillir la biodiversité dans son jardin, gîte chauve souris Mercredi 3 mai, 14h30 Guérande Sur inscription La nuit tombe sur Gotham City…et son emblème s’illumine dans le ciel noir …bientôt des battements d’ailes se feront entendre… Mais qui sont-elles vraiment ? Rejoignez-nous pour en apprendre davantage sur les chauves-souris. Pourquoi et comment construire un refuge pour les accueillir au jardin ? Agissons tous ensemble lors de cet atelier participatif.

Atelier de construction de gîte à chauve-souris animé par le CPIE Loire-Océane.

Durée 2h Guérande 44350 guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:30:00+02:00 – 2023-05-03T16:30:00+02:00

2023-05-03T14:30:00+02:00 – 2023-05-03T16:30:00+02:00 chauve-souris gîte

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse 44350 guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Guérande Guérande

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Accueillir la biodiversité dans son jardin, gîte chauve souris Guérande 2023-05-03 was last modified: by Accueillir la biodiversité dans son jardin, gîte chauve souris Guérande Guérande 3 mai 2023 Guérande Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique