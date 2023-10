Atelier Bô Tambour Boutique PPMC de Guérande – Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Atelier Bô Tambour Boutique PPMC de Guérande – Guérande, 27 octobre 2023 15:00, Guérande

Atelier Bô Tambour Boutique PPMC de Guérande – Guérande

Vendredi 27 octobre, 15h00, 17h30

Atelier créatif Bô Tambour – Papa Pique et Maman Coud à Guérand

https://www.papapiqueetmamancoud.fr/guide-d-achat/les-actualites/latelier-creatif-bo-tambour-1-80 La boutique d ‘accessoires de mode Papa Pique et Maman Coud organise un atelier créatif exceptionnel : Bô Tambour Vendredi 27 octobre à 15h

En quoi ça consiste ? Il s’agit d’un atelier créatif signé PPMC, durant lequel les participants personnaliseront un tambour à broder pour créer un joli accessoire de décoration en tissu.

Déroulement de l’atelier :

Sélectionnez le tissu PPMC que vous préférez, uni ou avec un imprimé

Choisissez votre message ou un motif à dessiner sur votre tissu

Suivez les conseils de Marie pour réaliser votre dessin

Collez des paillettes

Admirez le résultat! Durée : 1h15

Prix : 15€ par personne – matériel compris

Places limitées : 6 participants par atelier

Niveau de difficulté : Accessible à tous, à partir de 8 ans

Lieu : Boutique PPMC de Guérande – 7 Pl. du Pilori

Les inscriptions sont obligatoires, elles se font sur notre site :

https://www.papapiqueetmamancoud.fr/guide-d-achat/les-actualites/latelier-creatif-bo-tambour-1-80

Le paiement se fait au moment de l'inscription.

Boutique PPMC de Guérande – 7 Pl. du Pilori – 44000 Guérande Intramuros

