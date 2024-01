Guérande Balade gourmande 1h30 Départ de l’Office de tourisme Guérande, mercredi 14 février 2024.

Début : 2024-02-14T14:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:00:00+01:00

Guérande, cité réputée dès le Moyen-Âge pour son sel, est située au cœur d’un territoire au patrimoine culinaire riche. Cette visite vous propose de découvrir l’histoire, la tradition et l’évolution des goûts du Moyen-Âge à aujourd’hui. Éveillez votre palais par la dégustation de plusieurs produits !

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateur de son et un fauteuil roulant.

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

