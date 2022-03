Guer en Fête Guer, 7 août 2022, Guer.

2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07

Faîtes la fête à Guer !

“Guer en fête” est le rendez-vous festif de cet été ! Des groupes musicaux venus de tous horizons : rock, variété française, ambiance musette et folklorique, traditionnel, jazz, blues… des mélanges de sons qui attirent un public varié et toujours plus nombreux !

Tremplin des jeunes talents, scènes musicales, repas et plusieurs snackings au choix, animations de rue, feu d’artifice et bal populaire.

Masque obligatoire sur tout le lieu de la manifestation. Respect des gestes barrières. Pas de pass sanitaire. Jauge de 1000 personnes en simultané. Inscription obligatoire auprès des restaurants pour les repas.

contactmairie@ville-guer.fr +33 2 97 22 57 00 http://www.ville-guer.fr/

